İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 80'i dijitalleşti

Bursa'da Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) ve BURULAŞ tarafından Bursa'da ‘Toplu Taşıma Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme' konulu panel düzenlendi. Panele katılan Özulaş Toplu Taşım Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Şahin, “Biz Özulaş olarak İstanbul Anadolu yakasında 453 aracımızla vatandaşlarımızın yüzde 85'lik kısmına sabahları işine, akşamları evine getiriyoruz” dedi.

Otobüslerdeki dijitalleşme ile alakalı konuşan Şahin, “Duraklarda konulan sistemle hangi aracın size kaç dakikada ulaşacağı anlık olarak belirtebiliyor. Araçlar içerisinden size anlık mesajlar veriliyor. Çağımız bilişim çağı. Şu an İstanbul genelinde bu uygulama var. İstanbul ile Bursa'yı mukayese edemeyiz. İstanbul daha büyük, bir metropol şehir. İstanbul son 15 yılda bunu önemli ölçüde başardı. Metrobüs, Marmaray, Avrasya Tüneli ile birlikte trafikte bir rahatlama oldu. İstanbul'da 2 saatlik zaman diliminde tüketilen yakıt miktarı 2 milyar lira. Bu milli ekonomiye büyük bir kayıp. Toplumsal hassasiyet, anlayış ve birliktelikle toplu taşım meselelerin çözümüne yönelik adımlar atılmalı” diye konuştu.

İstanbul'daki toplu ulaşım dijitalleşme rakamları hakkında da bilgiler veren Şahin, “İstanbul dijitalleşmede yüzde 80'lerde. İstanbul bir dünya metropolü. 15 milyonluk bir şehir. İstanbul'u değerlendirirken orta ölçekli şehirlerle değerlendirmemek lazım. İstanbul da teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeden nasibini almış durumda” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru

