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İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar | 19 Ocak 2018 (Hrant Dink'i anma etkinlikleri)

Şişli'de yarın gerçekleştirilecek olan Hrant Dink'in ölüm yıldönümü anma etkinliği nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda trafiğe kapatılacak yollar | 19 Ocak 2018 (Hrant Dinki anma etkinlikleri)

18 Ocak 2018 18:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hrant Dink’in ölüm yıldönümü etkinliği kapsamında yarın Şişli’de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Anma etkinliği süresince saat 11.00’den itibaren Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Açıklamada alternatif güzergahlar için, “Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek” ifadelerine yer verildi.

 

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