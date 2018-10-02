İstanbul'da tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar terör estirdi

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte kimi zaman motosiklet kimi zaman da otomobille terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, araçlarıyla tünel girişinde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Caddede seyreden araçları bir an olsun umursamayan magandalar, kentte adeta terör estirdi. Driftin ardından tünele giriş yapan magandalar burada da şov yapmaya devam etti.

Tüneli trafiği kesip dumana boğdular

Magandalar yolun ortasında lüks araçlarını bırakarak inerken, diğer maganda ise aracıyla lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı. Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM Otoyolu'nda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı. Maganda çetesi yaptıklarını marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı.

Doğan Can Cesur

