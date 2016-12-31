Diğer
Kategoriler

İstanbul’da tüneli su bastı

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’ni yoğun yağış sonrası su bastı. Göle dönen tünel trafiğe kapatılırken, yılbaşı için evlerine giden vatandaşlar yolda kaldı.

İstanbulda tüneli su bastı

31 Aralık 2016 23:00
İstanbul’da tüneli su bastı - Tıkla İzle

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu yoğun yağış nedeniyle tünelin girişindeki hastane inşaatının arka tarafında geldiği öğrenilen ve henüz çıkış yeri belirlenemeyen bir kaynaktan akan su, tüneli bastı. Hızla akmaya devam eden su, tünelin içine dakikalar içerisinde göle döndürdü. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İSKİ ile İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tüneli trafiğe kapatarak tahliye çalışmalarına başladı ancak kaynağın bulunamaması nedeniyle su baskın durdurulamıyor. Yılbaşını Sarıyer’de geçirmek isteyen vatandaşlar ve evine gitmeye çalışan vatandaşlar ise tünelin kapatılması nedeniyle mağdur oldu.

Öte yandan tünelin girişine “kapalı” uyarısı yansıtıldığı görülürken, göle dönmesi nedeniyle tünelden yaklaşık 2 saat boyunca trafik sağlanamıyor.

Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç