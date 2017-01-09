İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık bin 500 seferin iptal olmasının yanı sıra yapılabilen seferlerde gecikmeli olarak yapılıyor. Bu gün akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırmasının ardından, pistlerin açılması için uçuşlar durdurulunca uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin azalmasından dolayı Atatürk Havalimanı’na iniş yapamayan Türk Hava Yolları’nın Atlanta-İstanbul Trabzon Havalimanı’na yönlendirildi. Bugün Atatürk Havalimanı’na iniş yapamayan Türk Hava Yolları’nın 10 uçağı Antalya Havalimanı’na, 6 uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, 2 uçağı Gaziantep Havalimanı’na, 2 uçağı Milas Bodrum Havalimanı’na, 1 uçağı Trabzon Havalimanı’na, 1 uçağı Adana Havalimanı’na, 1 uçağı Muğla Dalaman Havalimanı’na, 1 uçağı Esenboğa Havalimanı’na ve 1 uçağı da Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş yapmak zorundu kaldı.

(Tuncer Cengiz /İHA)