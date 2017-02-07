Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul'da uyuşturucu kaçakçısının sindirim sisteminde 1 kilo 300 gram kokain çıktı

İstanbul'da uyuşturucu kaçakçısının sindirim sisteminde 1 kilo 300 gram kokain çıktı

Atatürk Havalimanında yakalanan Güney Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden 1 kilo 300 gram kokain çıktı. Yaklaşık 150 bin dolar değerindeki kokain polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

İstanbulda uyuşturucu kaçakçısının sindirim sisteminde 1 kilo 300 gram kokain çıktı

07 Şubat 2017 11:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında risk analizi yöntemiyle yaptığı uygulamalarda Güney Afrika uyruklu 55 yaşındaki G.G.M.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği G.G.M.'nin üzerinde yaptığı aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler G.G.M.'yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen Güney Afrika uyruklu kaçakçının içlerinde uyuşturucu olan toplamı 1 kilo 300 gram 100 adet kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Son günlerde bu yöntemle uyuşturucu kaçırmaya çalışan şahısların peşini bırakmayan narkotik ekipleri ise denetimlerini sıklaştırdı.
 

Harun Basat

Etiketler: Atatürk Havalimanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!