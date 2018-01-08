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İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 5 kişi gözaltında

İstanbul’da sunta panel yüklü bir tırın dorsesinde yapılan aramada, zulalanmış yaklaşık 150 kilogram eroin ele geçirildi. Takibe alınan bir minibüste ise 500 kilo ‘skunk’ denen uyuşturucu bitki ele geçirildi.

İstanbulda uyuşturucu operasyonları: 5 kişi gözaltında

08 Ocak 2018 12:25
İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 5 kişi gözaltında - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 6 Ocak’ta Ataşehir’de bir otoparka düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilo skunk ele geçirdi. Polis, Çatalca’da düzenlediği ikinci operasyonda ise İran’dan Türkiye’ye getirilen ve buradan da Avrupa ülkelerine sevk edilmek üzere olan bir tırın panellere gizlenmiş 150 eroin ele geçirdi.

Yapılan operasyonların İstanbul’da 2018 yılının ilk büyük operasyonu niteliği taşıdığı ifade edildi.
Alınan bir istihbaratı değerlendiren narkotik polisi, yurt dışından getirilen uyuşturucunun kapalı kasa bir minibüse yüklendiğini tespit etti. Zehir tacirlerinin kullandığı minibüs belirlenince takip başladı. Araç, bir oto tamirhanesine girince, operasyon için düğmeye basıldı. Adrese baskın düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi yere yatırarak gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramalarda 500 kilo, hibrit esrar olarak da bilinen Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G.(35) ile M.S.(34) adliyeye gönderildi.

Narkotik ekiplerinin diğer bir operasyonu ise Çatalca'da gerçekleştirildi. Narkotik polisi, 1 ay önce yurt dışından uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekeyi belirledi. Teknik ve fiziki takip çalışmasında çetenin İstanbul'a getirdikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya götürmeyi tasarlandığı anlaşıldı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuları Çatalca'da bir tıra yüklendiği belirlenince operasyon hazırlığı yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında depoya giren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Tırın dorsesinde paneller olduğu belirlendi. Aracın dorsesinde başka bir şey olmadığı görülünce uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpekler "Maya" ve "Fırtına" devreye girdi. Köpeklerin panellere tepki vermesi üzerine, paneller kırıldı. Kırılan panellerin içinden poşetler içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Şerit halindeki uyuşturucuların toplam ağırlığının 150 kilo olduğu belirtildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere emniyet avlusunda sergilendi. 

Sadık Kahraman

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonları

 

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