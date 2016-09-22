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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe'te 4 katlı bir binaya sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu

22 Eylül 2016 07:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Operasyonda yaklaşık 2 kilo bonzai ile bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe'te bir adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Aramalar sırasında binanın üst katlarından bir çanta atıldı. Ekiplerin çantayı incelemesi sonucu yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin diğer katlarda yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu hap elde edildi. Operasyon kapsamında gözaltı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. 

Murat Solak


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