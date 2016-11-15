İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir’de Mustafa Kemal, İnönü ve Ferhat Paşa Mahalleleri başta olmak üzere 29 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. 400 polisin katıldığı operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Mustafa Kemal Mahallesi 3059 Sokak’ta bir apartmana giren ekipler burada önceden belirlenen bir dairede arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İsmail Coşkun - Murat Solak