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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir’de 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu

15 Kasım 2016 07:34
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir’de Mustafa Kemal, İnönü ve Ferhat Paşa Mahalleleri başta olmak üzere 29 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. 400 polisin katıldığı operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Mustafa Kemal Mahallesi 3059 Sokak’ta bir apartmana giren ekipler burada önceden belirlenen bir dairede arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

İsmail Coşkun - Murat Solak

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu


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