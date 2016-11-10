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İstanbul'da vahşet!

İstanbul Esenyurt'ta bölgedeki çöp konteynerlerini boşaltan temizlik işçileri, boşalttıkları bir konteynerde ceset buldu.

İstanbulda vahşet!

10 Kasım 2016 12:07
Esenyurt'ta çöp konteynerından ceset çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt 910 sokak üzerinde sabah erken saatlerde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan işçiler, boşalttıkları bir konteynerde battaniye sarılı bir ceset fark etti. Bunun üzerine işçiler çalışmalarını durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kamyon ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kamyon daha sonra cesetle birlikte Yediemin otoparkına çekildi. Burada olay yeri inceleme ekipleri kamyon ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme başlattı.

Olayı gören Ahmet isimli vatandaş, “Diğer çöp konteynerinde atmışlar, burada tespit ettiler. Saat 08.15 sıralarıydı. Polis geldi, olay yeri inceleme geldi ve cesedi götürdüler” dedi. 

Volkan Kayalar
 

Etiketler: ceset, Esenyurt


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