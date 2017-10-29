İstanbul’da Vali Şahin’den Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir resepsiyon verildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin’in ev sahipliğinde, Yeşilköy’deki WOW İstanbul Otel’de düzenlenen resepsiyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, bürokratlar, iş ve sanat dünyasından davetliler, siyasetçiler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Vali Vasip Şahin ile eşi Şeyma Şahin, girişte davetlileri tek tek tokalaşarak karşıladı. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını içeren video gösterisinin ardından, Vali Vasip Şahin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyetinin geçmişten bugüne sürekli mücadele içinde olduğunu belirten Vali Vasip Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti; zalime meydan okuyan, işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, vatanını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. Hürriyet ve istiklal bu milletin karakteridir ve bu karakter ona nice destanlar yazdırmış; Anadolu’nun kapılarını açtırmış; bir cihan imparatorluğu kurdurmuş; Sevr’i reddedip tüm emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Kolayca teslim olunacağı zannedilirken, ezelden beri hür yaşadığını ve hür yaşayacağını, haysiyetini ve hürriyetini korumak için çelikten bir iradeye sahip olduğunu bütün dünyayı hayrette bırakarak ispat eden bu yüce millet; muhteşem zaferinin ardından ilelebet payidar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, yalnızca düşman unsurlara karşı kazanılmış zaferlerin bir neticesi değildir. Bunun yanında düşmanla iş birliği halindeki hainlere, manda ve himaye hevesindeki soysuzlara, istikbalimizi karartmaya teşebbüs eden teslimiyetçi odaklara da tarihi bir cevap niteliğindedir” dedi.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”

Demokratik devlet temelleri üzerine kurulan cumhuriyetin ilelebet korunacağını belirten Vali Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti’ni, kuruluş felsefesindeki gibi tam bağımsız, güçlü ve demokratik bir dünya devleti olarak istikbale taşımak için bugün hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünde vücut bulan bu anlayışa sımsıkı sarılmak her vatan evladının görevidir. Bu şuuru asla kaybetmeyen milletimiz, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde bir kez daha demokrasinin yegâne yol olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Milli Mücadele ruhu yeniden dirilmiştir. Cumhuriyet’ten yana görünüp sırtına hançer vuranlar ve demokrasiden taraf olduğunu iddia edip milletimizin birliğine kast etmeye çalışanlar bilmelidirler ki bu millet ve bu devlet; birliğine, dirliğine, istikbaline el uzatanları yerle yeksan etmekten asla çekinmeyecektir. Türk milleti güçlüdür. Muhteşem tarihimizden, birlikte yaşama azmimizden, bağımsızlık idealimizden aldığımız bu güçle Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek bir yıldız gibi parıldayacaktır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE MUASIR MEDENİYETLER ARASINA YERİNİ ALMIŞTIR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin muhasır medeniyetler seviyesine geldiğinin altını çizen Şahin, “Muhteşem bir tarihin, nadide bir coğrafyanın, eşsiz bir kültür mozaiğinin üstünde yükselen Türkiye Cumhuriyeti, 94 yılı geride bırakırken güçlü ve istikrarlı bir ülke olmanın yanında; siyasi, sosyal ve ekonomik sahalarda yaptığı hamlelerle bölgesindeki ve dünyadaki önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Ülkemiz bugün gelişen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve muasır medeniyet ölçüsündeki sosyal hayatıyla aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yürüyüşüne devam etmektedir. Şüphesiz bu yoldaki en büyük destekçisi ilim ve sanatla mücehhez genç nüfusudur. Bunun yanında Türkiye, güçlü ekonomisi ve dünyanın dört bir yanına ulaşan yatırımcılarıyla piyasalara yön veren konumdadır. Sadece ülke sınırları içinde barışı tesis etmekle kalmayıp dışarıda da mazlum milletlerin imdadına yetişen, korkusuz ordusuyla dünya barışına hizmet eden muazzam bir askeri güce sahiptir. Emniyet kuvvetleri, halkını güvende tutacak her türlü kapasite ile mücehhezdir. Bilgi ve teknoloji üretmekte ve dünyaya satmaktadır. Ve nihayetinde Cumhuriyetimiz sahip olduğu tüm değerleriyle muasır medeniyetler arasındaki yerini çoktan almış ve yükselmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti; Türk milletinin tek ve ebedi yurdudur. Cumhuriyetimiz, halk egemenliği, hukuk ve eşitlik kaideleri üzerinde sapasağlam ayaktadır; ebediyete kadar da ayakta kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Ufuk Kıvık