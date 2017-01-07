Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı vapur seferlerini de durdurdu. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken motor seferlerinin yolcu taşımaya devam ettiği görüldü.

"Bu seferler kontrollü olarak yapılıyor"

Hava şartlarına bağlı olarak seferleri durdurabileceklerini ifade eden Terminal Amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Seferler şuan için iptal, Üsküdar-Beşiktaş yolcu motorları olarak şu anda seferlerimize devam ediyoruz. Bu seferler kontrollü olarak yapılıyor. Eğer hava şartları kötü giderse seferlerimizi iptal edebiliyoruz. Şu anda görüş yaklaşık olarak 500 metrenin üzerinde bu da bizim yeterli oluyor zaten gemilerimiz son derece donanımlı, kaptanlarımız da bu konuda tecrübeli. Şu an için seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor, ilerleyen saatlerde ne olacağını şu anda bizde bilmiyoruz" dedi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO da bazı seferlerini iptal etti.



iha.com.tr » Gündem » İDO ve BUDO seferleri iptal edildi07 Ocak 2017 08:29

İDO ve BUDO seferleri iptal edildiİstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

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İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

07.01.2017 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

07.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya)

07.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

07.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

07.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07.01.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.01.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

07-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot