İstanbul'da yağmur var mı? | 10 Mart Cumartesi 2018 hava durumu | Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 10 Mart 2018 hava durumu.. İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Hava durumu hakkında tüm bilmeniz gereken her şey...

genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA'DA HAVA DURUMU: Parçalı bulutlu 14

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu 13

BURSA'DA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu 17

İZMİR'DE HAVA DURUMU: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU