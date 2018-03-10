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İstanbul'da yağmur var mı? | 10 Mart Cumartesi 2018 hava durumu | Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Mart hava durumu...

İstanbulda yağmur var mı? | 10 Mart Cumartesi 2018 hava durumu | Hava durumu

10 Mart 2018 08:43

Bugün hava nasıl olacak? 10 Mart 2018 hava durumu.. İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Hava durumu hakkında tüm bilmeniz gereken her şey...  

 genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

ANKARA'DA HAVA DURUMU: Parçalı bulutlu 14
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu 13
BURSA'DA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu 17
İZMİR'DE HAVA DURUMU: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16  

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