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İstanbul'da yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı

İstanbul'da yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı
İstanbul'da yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH mensup oldukları ve örgütün dağ kadrosuna katılarak kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra eylem için yeniden İstanbul'a geldikleri tespit edilen 9 kişiden 5'ini yakalamıştı. 

Yakalanan 5 PKK'lı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün gençlik kanadına mensup 5 şüpheliden 3'ü ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise ‘adli kontrol' şartı ile salıverildi.  

Sadık Kahraman
 

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