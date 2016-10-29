30 Ekim Pazar günü Zeytinburnu'nda Abay Caddesi Başkanlık Binası önünden başlayarak yapılacak olan “8'inci Cumhuriyet Koşusu” kapsamında 08.00 - 11.30 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak etkinlik güzergahı şöyle:
“Zeytinburnu Belediye Başkanlığı önünden başlayıp Abay Caddesi - Zakirbaşı Sokak - Balıklı Kazlıçeşme Caddesi - Belgrad Kapı Yolu (Belgrad Camii Önü) - İmam Hatip Yolu Sokak - Asım Kazancıgil Caddesi - Seyitnizam Caddesi (Seyitnizam Camii Önü) - Yunus Emre Caddesi (Çift Yön)(Kiptaş Önü U Dönüş) - Seyitnizam Caddesi (Tramvay Yoluna Paralel Ters İkamet) - Rauf Denktaş Caddesi - Semiha Şakir Caddesi - 58. Bulvar Caddesi - 50/1 Sokak ve 45/1 Sokak - Zübeyde Hanım Caddesi - Prof. Turan Güneş Caddesi (Çift Yön) (Deniz Atı Sitesi Önü U Dönüş) - Sümer Bedaş Alt Geçidi - Abay Caddesi Başkanlık binası önünde bitecektir.”