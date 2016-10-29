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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Zeytinburnu'nda 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan “8'inci Cumhuriyet Koşusu” nedeniyle 08.00-11.30 saatleri bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim 2016 11:49

30 Ekim Pazar günü Zeytinburnu'nda Abay Caddesi Başkanlık Binası önünden başlayarak yapılacak olan “8'inci Cumhuriyet Koşusu” kapsamında 08.00 - 11.30 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak etkinlik güzergahı şöyle:

“Zeytinburnu Belediye Başkanlığı önünden başlayıp Abay Caddesi - Zakirbaşı Sokak - Balıklı Kazlıçeşme Caddesi - Belgrad Kapı Yolu (Belgrad Camii Önü) - İmam Hatip Yolu Sokak - Asım Kazancıgil Caddesi - Seyitnizam Caddesi (Seyitnizam Camii Önü) - Yunus Emre Caddesi (Çift Yön)(Kiptaş Önü U Dönüş) - Seyitnizam Caddesi (Tramvay Yoluna Paralel Ters İkamet) - Rauf Denktaş Caddesi - Semiha Şakir Caddesi - 58. Bulvar Caddesi - 50/1 Sokak ve 45/1 Sokak - Zübeyde Hanım Caddesi - Prof. Turan Güneş Caddesi (Çift Yön) (Deniz Atı Sitesi Önü U Dönüş) - Sümer Bedaş Alt Geçidi - Abay Caddesi Başkanlık binası önünde bitecektir.”
 

Etiketler: İstanbul, trafiğe kapalı yollar


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