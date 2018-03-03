İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! (4 Mart 2018)

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yarın saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak

Bakırköy Meydan'da yarın gerçekleştirilecek olan 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle saat 05.00’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön), İncirli Caddesi'ne bağlanan sokaklar, Şükran Çiftliği Sokak, Zuhuratbaba Caddesi, Fişekhane Caddesi,

Alternatif güzergahlar ise şöyle; Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Yolu Ataköy mevkii.