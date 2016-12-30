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İstanbul’da yarın bu yollara dikkat !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlara ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbulda yarın bu yollara dikkat !

30 Aralık 2016 20:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için İlimiz Beyoğlu ilçesinde 31.12.2016 Cumartesi saat 16.00’dan itibaren yılbaşı tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirlenmiştir.

Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergâhlar; Mete kavşağından taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir. Şişhane ışıklardan (Tarlabaşı Bulvarına) Taksim istikametine giden yol kapatılacak, akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir. Toprak yol ışıklardan Taksim yönüne, Gümüşsuyu Caddesine akım verilmeyecek, akım Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.

Şişhane Metro çıkışlardan yol kapatılacak, Tarlabaşı ve Taksim istikametine akım verilmeyecektir. Tepebaşı ışıklardan yol kapatılacak, akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir. Taksim AKM kavşağından akım geri çevrilecek, akım Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir. Sıraselviler Caddesine giriş kapatılacak, akım Kazancı Yokuşuna yönlendirilecektir. Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesine gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir.

Meşelik Sokak girişi İstiklal Caddesine gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir. Turnacıbaşı Caddesi İstiklal Caddesine gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir. Sadri Alışık Sokak İstiklal Caddesine Gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir. Refik Saydam Caddesinden asmalı Mescit Caddesine giriş - çıkış kapatılacaktır. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak Girişleri trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

(Tugay Saday /İHA)

Etiketler: 31 aralık, açıklama, alternatif güzergahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar, Yılbaşı, yollar kapalı


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