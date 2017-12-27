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İstanbul'da yarın bu yollara dikkat...

Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş AŞ-Osmanlıspor F.K. Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda yarın bu yollara dikkat...

27 Aralık 2017 10:38

Vodafone Park Stadı’nda saat 20.30'da Beşiktaş AŞ ile Osmanlıspor F.K. arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi, Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak. 

Etiketler: İstanbul, yol

 

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