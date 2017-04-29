İstanbul’da yarın bu yollara dikkat |İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

30 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 13.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü’nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısım).

Sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar ise şöyle:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), D-100 karayolu.