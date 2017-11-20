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İstanbul'da yarın bu yollara dikkat | İşte Trafiğe kapatılacak yollar

Vodafone Park Stadı’nda yarın saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.-Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda yarın bu yollara dikkat | İşte Trafiğe kapatılacak yollar

20 Kasım 2017 11:51

Vodafone Park Stadı’nda yarın saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar şöyle:

Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.
Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek, Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek, Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak,
Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak. (Otesel İnişleri) 

Etiketler: trafik, yol

 

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