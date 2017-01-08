İstanbul'da beklenen yağış cuma günü başladı ve giderek etkisini arttırıyor. Meterolojiden yapılan açıklamaların ve uyarıların ardından kar tüm İstanbul ve ilçelerini etkisi altına aldı. Kar yağışının haftaiçi de devam etmesi bekleniyor. Bu beklentiyle öğrenci ve veliler gözlerini İstanbul Valiliğinden gelecek kar tatili olacak mı açıklamasına çevirdi. İstanbul'da yarın (Pazartesi) okullar tatil edildi! İstanbul Valisi Vasip Şahin açıkladı.

Vasip Şahin: İstanbul'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin: "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir."

İstanbul’da kar kalınlığı 40 santime ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınasının Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey, başta olmak üzere il genelinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle önemli bir sorun yaşanmazken TEM karayolu kayan 11 tır nedeniyle tıkandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve itfaiye karayolları ekiplerine takviye giderek kayan tırları kaldırma çalışmalarına katıldı. Tırlar itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. E-5 ve TEM Karayolu’nda birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. Kayan tırlar nedeniyle TEM Edirne istikametine araçlar yollarda bekledi. Ekipler bariyerleri keserek ters yönlerden girip kayan ve kaza yapan tırlara müdahale yetti. Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçların neden olduğu kazalar ve yolda kalmalar meydana geldi. Yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri gönderilerek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıldı" denildi.

Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde iki tırın kaza yaptığı belirtildi. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 tırın da kazaya karışarak yolu kapadığı bildirilen açıklamada, "Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

İBB’den yapılan açıklamaya göre, bu sabah 07.00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle oldu: Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13 santim, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 santim, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 santim, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40 santim.

Dün geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin İBB personeli görev yaptı.

KUZEY ÇEVRE OTO YOLUNDA 3 TIR YAN YATTI

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar Beyaz Masa ekipleri tarafından yönlendirildi. Metrobüs seferleri arttırılırken, Metro İstanbul seferleri 06.00’a kadar Marmaray Seferleri 01.00’a kadar uzatıldı. İBB’den yapılan açıklamada "Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 adet Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı. Bölge trafik ekipleri tem otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirdi. Atık yönetim ekipleri İstanbul geneli ana yollarda bulunan üst geçitlerde ve Metrobüs üst geçişlerinde tuzlama çalışmaları yapıyor. Karayolları ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri 26 bin 264 ton tuz, 10 ton solisyon kullanıldı. Zeytinburnu Spor salonunda 741 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor." ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan, 3’üncü Köprü Kuzey Çevre Otoyolunda Odayeri kavşağı Ankara istikametinde 3 tırın yolda yan yattığı belirtildi.

TAKSİM’DE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışı bu sabah da etkisini devam ettiriyor. Evlerinden çıkarak toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan Taksim Meydanı tamamen karla kaplandı. Bazı taksiler ilerleyemeyince geri geri gitti. Öte yandan bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.

İstanbullular evlerine kapanınca yollar boş kaldı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evine kapandı. Dün gece yarısına kadar yüzde 90 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu bugün ise yüzde 5 seviyelerinde görülüyor.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla birlikte mesai çıkışında eve dönüş yolu İstanbullular için adeta çileye dönüşmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre dün gece yarısına kadar yüzde 90 seviyelerinde trafik bugün ise hiç yaşanmadı. Gün boyu ana halterlerin açık olduğu İstanbul’da akşam saatleri yollar adeta boş kaldı. İBB verilerine göre İstanbul’da bu akşam trafik yoğunluğun normalin de altında kalarak yüzde 5 seviyelerinde görüldü. Kar nedeniyle İstanbulluların eve kapanmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da herhangi bir yoğunluğa rastlanmadı. Metrobüs ve otobüs duraklarının genel olarak boş olduğu gözlendi. Öte yandan dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı İstanbul genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Giresun, Ordu, Malatya, Elazığ, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, yoğun kar yağışlı -1

Bursa: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı -2

İzmir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 2

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 14

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10