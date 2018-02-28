İstanbul'da yarın taksiler 1 lira

Kampanya kapsamında 1 Mart Perşembe günü BiTaksi ile İstanbul'da yapılacak yolculuklarda kullanıcılar 1 TL ödeyecek.

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, büyük bir kampanya hazırladı. Yapılan açıklamada, banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.

BKM Express’in de dahil olduğu kampanyada tüm BiTaksi kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim, BiTaksi ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek. Ocak 2018 itibariyle indirme sayısı 2,6 milyonu geçen uygulamada, 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirildiği de kaydedildi.