İstanbul’da yasadışı şans oyunu oynatan yerlere baskın

Esenyurt Meydanı'nda para karşılığı aralarında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu vatandaşlara, "topu şişelerin arasından geçirme, havalı tabanca ile paralı hedefi vurma" oyunlarının oynatıldığı ihbarını alan Esenyurt Belediyesi Zabıt ekipleri harekete geçti.

Ekipler söz konusu adreslere gittiği sırada durumu fark eden şahıslar, içlerinde bulundukları çadırlarının üstünü örterek oyun alanlarını kamufle etmeye çalıştı. Zabıta ekipleri tespit edilen 3-4 ayrı yere sözlü olarak uyarıda bulunarak kullanılan malzemeleri toplatma kararı aldı. Uyarının ardından aynı kişilerin konuya ilişkin oyunları oynatmaya devam etmeleri takdirde cezai işlemde bulunacağı da öğrenildi.

Murat Delice