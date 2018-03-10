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İstanbul'da yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul'un Kartal ilçesinde araçların kırmızı ışıkta durduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yaşanan zincirleme kaza sonrası otomobille minibüs arasında kaldı

İstanbulda yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

10 Mart 2018 09:34
İstanbul'da yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada - Tıkla İzle

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara başka bir aracın duramayarak çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam minibüsle otomobilin arasında kaldı.

Üzerine gelen otomobili gören adam neye uğradığını şaşırdı. Dizlerini tutarak acılar içinde kıvranan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan kaza anı o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.  

 

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