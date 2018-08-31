İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur 15 Uygulaması’

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde Yeditepe Huzur 15 Uygulaması yapıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde akşam saat 20.00’da başlayıp 23,59’da son bulacak olan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Selim Bayraktar - Ufuk Kıvık

