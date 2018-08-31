Diğer
Kategoriler

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur 15 Uygulaması’

İstanbul’un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur 15" adlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbulda Yeditepe Huzur 15 Uygulaması

31 Ağustos 2018 22:52

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde Yeditepe Huzur 15 Uygulaması yapıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde akşam saat 20.00’da başlayıp 23,59’da son bulacak olan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Selim Bayraktar - Ufuk Kıvık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç