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İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması !

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Uygulamaya narkotik köpekleri ‘Dark’ ve ‘Gold’ da katıldı.

İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması !

14 Şubat 2018 22:35
İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması ! - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde, kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen narkotik köpekleri ‘Dark’ ve ‘Gold’ ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Millet Caddesi üzerinde yapılan aramalar kapsamında arka plakası olmayan bir araca cezai işlem uygulandı.

Trafik kontrollerinin ve alkol muayenesinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Selim Bayraktar – Ufuk Kıvık - Metin Başar
 

 

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