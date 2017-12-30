İstanbul'da yılbaşı tedbirleri üst düzeyde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü her yıl olduğu gibi il genelinde yeni yıl kutlamaları kapsamında geniş güvenlik önlemi aldı. Taksim Meydanı'nda ve il genelinde alınan tedbirleri Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, Gezi Parkı girişinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla duyurdu. Yılbaşı gecesi görevli personeller açıklama esnasında hazır bulundu. 6 ay boyunca özel olarak eğitilmiş 10 kangal ve 10 akbaş cinsi köpek de basına tanıtıldı. Ayrıca güven timlerinin de simitçi, ayakkabı boyacısı ve başka kılığa girerek görev yapacağı öğrenildi.

"37 bin polisle 24 saat esasına göre görevimizin başında olacağız"

Bu yıl, daha önceki yıllara oranla üç aşamalı tedbir planı yaptıklarını ifade eden Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, "Bunlardan birincisi 20-24 Aralık tarihleri arasında deniz hava ve karayoluyla ilimize çevre illerden intikal eden araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalar. 25 ile 30 aralık tarihleri arasında halkımızın alışveriş amaçlı alışveriş merkezlerinde ve parklardaki yapmış olduğumuz uygulamalar. Diğeri ise 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi olarak 37 bin polisle 24 saat esasına göre görevimizin başında olacağız. Ayrıca Özel Harekat Şube Müdürlüğümüze bağlı bin personelle 39 ilçemizde 100 ayrı noktada birkaç dakika içerisinde olay yerine intikal edecek şekilde personelimiz görevinin başında olacak. Yine Deniz Limanı ve Hava Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı araçlarla da görevlerinin başında olacaklar" dedi.

"Saat 19.00 itibariyle de Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak"

İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokakların saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyuran Baybaba, "Güven Timleri Şube Müdürlüğümüze bağlı personelimizle İstiklal Caddesi ve çevresinde 600 personelle ilimiz genelinde bin 470 personelimizle görev alacağız. Tedbirler kapsamında İstiklal caddesine çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle de Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Beşiktaş ve Kadıköy ilçemizde saat 15.00, Şişli ilçemizde de saat 16.00 itibariyle yollar trafiğe kapatılacak" ifadelerini kaydetti.

"İlimiz genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 noktada izleme yapmış olacağız"

Yılbaşı gecesi İstanbul’un merkezi noktalarının saniye saniye izleneceğini ifade eden Baybaba, "MOBESE aracımızla ilimiz genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 noktada izleme yapmış olacağız. Beyoğlu genelinde ise 34 noktada 136 kamerayla anbean görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek" dedi.

"Köpeklerimiz ihtiyaç duyulduğunda göreve hazır olacak"

Kangal ve akbaş cinsi köpeklerin yılbaşında göreve hazır olacağını dile getiren Baybaba, "6 ay önce İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla 10 tane kangal, 10 tane de akbaş cinsi köpeklerimiz toplumsal olaylara ve asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla devriye köpeği olarak yetiştirilmiş bulunmakta. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzün emrinde gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda göreve hazır olacak" diye konuştu.

Baybaba, son olarak eğlence mekanlarında alınacak tedbirlere değinerek "7 ilçemizde meydanlarda konser ve benzeri eğlenceler düzenlenmeyecek. Özel işletmelerin bazılarında büyük eğlenceler olabiliyor. Bununla ilgili olarak ilçelerimizin kendi bölgelerinde tespit ettiği yerler var. Oralarda asayiş yönünden gerekli tedbirleri almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile şüpheli şahıslara nasıl müdahale edileceği örneklerle gösterildi.

Caner Sönmez