İstanbul'da yine kadın cinayeti!

Olay, Sultanbeyli Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 7 aylık evli olduğu kocasıyla aralarında anlaşmazlık olan F.Ç. bugün sabah saatlerinde bir valiz alarak evinden çıktı. Bir süre sonra eşinin peşinden sokağa çıkan koca İ.Ç., bağırarak karısının peşinden gitmeye başladı. Bunun üzerine korkan talihsiz kadın kaçmaya başladı fakat İ.Ç. kısa sürede karısını yakaladı. Karısı F.Ç.'yi cadde ortasında av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren İ.Ç. tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaçan zanlı İ.Ç. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Sultanbeyli'de bir hafta içinde ikinci kadın cinayeti!

Sultanbeyli'de bir kadın cinayeti de geçen hafta işlendi. Oturduğu mahallede eski muhtar adayı olan İlknur Memik (39) ile eşi Satı Ö. (62), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Geçen hafta konuşma bahanesiyle eski eşinin evine gelen Satı Ö., bir süre konuştuğu İlknur Memik'i yanında getirdiği tabanca ile başından vurarak kaçtı.