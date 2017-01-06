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İstanbul’da yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

İstanbulda yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

06 Ocak 2017 11:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16 civarında İstanbul’un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul’un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor" denildi. 

Marmara, Kuzey Ege'de yoğun kar yağışları bekleniyor

Marmara, ve Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde , akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale) ile gece saatlerinden itibaren Kütahya , Manisa ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının, bu gece ve yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 cm üzerinde örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 


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