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İstanbul’da yol verme kavgası kanlı bitti!

İstanbul 4. Levent’te kendisine yol vermeyen sürücüyle tartışan otobüs şoförü, aralarında geçen küfürlü tartışma sonucu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

İstanbulda yol verme kavgası kanlı bitti!

10 Mayıs 2018 11:26

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş 4. Levent Konaklar Mahallesi Akçam Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent istikametinden gelen Süleyman Karadeniz(58), 34 UY 6276 plakalı yolcu otobüsüyle caddeye giriş yapmak istedi. Otobüsle manevra yapan Karadeniz, kimliği henüz belirlenemeyen 34 AC 0314 plakalı minibüsün sürücüsü yanlış yere park etmesi sonucu dönemedi. Bunun üzerine Karadeniz, minibüs sürücüsüne bağırarak aracı çekmesini söyledi. Sürücünün de karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın küfürlü kavgaya dönüşmesi sonucu öfkelenen minibüs sürücüsü, koşarak kafeteryaya gitti.

TRAFİK POLİSİ BAĞIRINCA BIÇAĞI ATIP KAÇTI 

Kafeteryadan bıçak alan sürücü, tartıştığı Karadeniz’i kolunda ve bacağından yaraladı. Otobüs şoförünün yaralandığını gören trafik polisinin bağırması sonucu saldırgan, bıçağı yere attıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karadeniz’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

“BIÇAK ALIP GELDİ DEFALARCA BANA SALLADI” 

Hastanede tedavi edildikten sonra rapor alan otobüs sürücüsü Süleyman Karadeniz olayı anlattı. Karadeniz, “Ben servis almak için gidiyordum. Minibüs sürücüsünün park ettiği yerden dönemedim. 20 dakika bekledim, ardından sürücü geldi. Ben de ona, ‘Park edecek başka yer bulamadın mı?’ dedim. Sonra bana küfür etti bende, ‘bu kadar insan park etmiyor da sen neden trafiği engelliyorsun’ dedim. Bende dayamayıp, ‘benim canımı sıkma’ dedim. Onu arabadan ittim, sonra koştu bıçak alıp geri geldi. Bıçağı bir sefer bana salladı. Yeniden aracın içerisine girip bıçağı sallamaya çalıştı. Bir iki kez önünü kestim, bir kez daha sallayınca bacağıma geldi. Bende ona yumruk atınca geriye doğru düştü. Sonra vatandaşlar geldi, kendisi de kaçıp gitti. Aracı belediyeye aitti” dedi.
Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

Doğan Can Cesur - Caner Sönmez

 

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