İstanbul'da yola dökülen çamur kazaya neden oldu

Yola dökülen çamur kazaya neden oldu - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çamur dökülmesinden dolayı kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Çamur dökülen yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri trafiğe yan yola yönlendirdi. Zincirleme kazanın yaşandığı çamurlu yol, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik araçları ile temizlendi. Uzun kuyrukların oluştuğu Basın Ekspres’te araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Selim Bayraktar