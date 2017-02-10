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İstanbul'da yolda yürüyen adamın ölüm anı kamerada

Maltepe'de yol kenarında cesedi bulunan 48 yaşındaki Metin Kaymak'ın öldüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbulda yolda yürüyen adamın ölüm anı kamerada

10 Şubat 2017 13:20

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bugün sabah erken saatlerde vatandaşların yol kenarında hareketsiz yatan birisi olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın öldüğü belirlenirken polis ekipleri ise ölen kişinin 48 yaşındaki Metin Kaymak olduğu tespit etmişti. Metin Kaymak'ın ölüm anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Metin Kaymak'ın caddede yürüdüğü sırada birden yere düştüğü görülüyor.  

Etiketler: maltepe, maltepede ceseti, metin kaymak


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