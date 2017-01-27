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İstanbul'da yollar buz pistine döndü

Anadolu Yakasında yeniden başlayan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönen yollarda araçlar kaydı, vatandaşlar yürüyemedi. Kayan bir aracı kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerinin mücadelesi ise kameralara yansıdı.

İstanbulda yollar buz pistine döndü

27 Ocak 2017 11:13
İstanbul'da yollar buz pistine döndü - Tıkla İzle

Anadolu Yakasında sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün başlayan ve bugünde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Buz pistine dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken araçlar kaydı. Kavacık Rüzgarlıbahçe Mahallesi Zambak Sokaktaki evinin önünden işe gitmek isteyen Müslüm Şimşek isimli vatandaşın aracı kaydı. Sokağın dik ve buzlu olmasından dolayım kayan araç yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağıran Şimşek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de buzlu yolda kayınca araca uzun uğraşlar sonucu ulaşılabildi. Ekipler araca zincir takarak mahsur kaldığı buzlu yoldan çıkarmaya çalıştı. Bu esnada vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etmek istedi. Fakat buzlu yolda ayakta duramayan vatandaşlar yerlerde süründü. Sürünerek ilerlemeye çalışan vatandaşlar itfaiyenin halatına tutunarak dik ve buzlu yoldan kurtulmaya çalıştı. Zincirle aracı çekmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşların sonucunda araç mahsur kaldığı sokaktan çıkarıldı.

Metin Başar
 

Etiketler: anadolu yakası, İstanbul, kar


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