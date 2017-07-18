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İstanbul'da yollar göle döndü

Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış İstanbul'da hayatı felç etti. Göle dönen yollarda ilerleyemeyen kimi sürücüler araçlarını caddede terk etti, kimileri de paçalarını sıvadı aracını iterek ilerlemeye çalıştı.

İstanbulda yollar göle döndü

18 Temmuz 2017 09:45
İstanbul'da yollar göle döndü - Tıkla İzle

Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar trafikte ilerleyemedi. Bazı sürücüler araçlarında mahsur kalırken, araçlarını göle dönen yollarda bırakarak yaya olarak yollarına devam etmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek göle dönen caddeden ilerlemeye çalıştı. Vatandaşlar göle dönen yollarda paçalarını sıvayarak yürümeye çalışırken, kimileri de yağmur suyunun ortasında bekleyip o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

Etiketler: İstanbul, yağmur


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