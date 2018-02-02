İstanbul'da zam şampiyonu salatalık oldu



İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2018 Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık, yüzde 40.21 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 26.20 ile ütü, yüzde 25.00 ile boğaz köprü geçiş ücreti, yüzde 21.94 ile elektrik süpürgesi ve yüzde 14.81 ile mandalina oldu.

2018 Ocak ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 50 ürünün fiyatı düştü, 81 ürünün fiyatı ise değişmedi. İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

2018 Ocak ayında kadın eteği yüzde 18.91 ucuzladı

2018 Ocak ayında kadın giyimi harcamaları grubunda yer alan etek ücreti, yüzde 18.91 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 15.65 ile aynı gruptan kadın kazak, yüzde 14.96 ile maç giriş bileti ücreti ile yüzde 14.49 azalan kadın bluz oldu.