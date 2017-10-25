İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih’te okul çevrelerinde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından ekipler, tespit edilen uyuşturucu satıcılarıyla müşteri kılığında irtibata geçti. Yapılan pazarlık sırasında ise çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirleri suç üstü yakalandı.

Operasyonun devamında ise polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Yapılan kimlik ve adres tespitlerinin ardından ekipler yeniden operasyon için düğmeye bastı. Fatih ve Zeytinburnu’nda önceden tespit edilen adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Fatih’te yapılan operasyonlarda 12 kişi, Zeytinburnu’nda yapılan operasyonlarda ise 6 kişi olmak üzere toplamda 1’i çocuk 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2’sinin Fas uyruklu, 16’sının ise Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3507,08 gram esrar 2 bin 306 adet hap, 3 adet terazi 23 Bin 680 TL, 3 bin 415 dolar, 80 euro, 1 adet tabanca ve 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fas ve Suriye uyruklu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.