Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 05:30 sıralarında konvoylar halinde çıkan ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sultangazi’de bulunan bir apartmana özel harekat polisleri yardımıyla girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar aranırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bayrampaşa, Esenler Maltepe, Sultangazi, Bahçelievler ve Beylikdüzü ilçelerinde de çeşitli adreslerde aramaların sürdüğü, şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.