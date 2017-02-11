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İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’ da 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu

11 Şubat 2017 05:45
İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da Bursa ve Sarıgöl mahalleleri başta olmak üzere 16 adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yıldıztabya Mahallesi Söğütlü Sokak’ta bir apartmana giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özel harekat, uyuşturucu


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