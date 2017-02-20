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İstanbulda'daki patlamayla ilgili İGDAŞ'tan açıklama

Küçükçekmece Kanarya'da 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasıyla ilgili İGDAŞ'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü ve sökülen doğalgaz sobasından sızan gazın patlamaya neden olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

İstanbuldadaki patlamayla ilgili İGDAŞtan açıklama

20 Şubat 2017 17:12

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan bir pastahanede doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili İGDAŞ'tan açıklama geldi.

Son dakika...İstanbulda doğalgaz patlaması! 7 yaralı İstanbul'da doğalgaz patladı

Yapılan yazıla açıklamada, “Bugün saat 14:50 sularında Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Yarasa Sokak No:21 adresinde bir patlama meydana gelmiş ve patlamada yaralananlar olmuştur. Öncelikle söz konusu olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa ve Kanarya Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Patlamanın ardından 187 Doğalgaz Acil Hattı’na gelen ihbar üzerine derhal olay yerine giden İGDAŞ ekipleri, itfaiye ve emniyet ile birlikte, incelemelere başlamıştır. Yapılan ilk incelemede, patlamanın söz konusu adresteki binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldiği tespit edilmiştir. Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir. Patlamaya, sökülen doğalgaz sobası hattından sızan gazın neden olduğu düşünülmektedir. Söz konusu adreste meydana gelen olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi. 

Etiketler: doğlagaz patlaması, İGDAŞ, İstanbul


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