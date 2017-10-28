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İstanbul'daki AVM'de bulunan şüpheli araçta 4 DEAŞ üyesi yakalandı

Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin yakınında bulunan şüpheli araçtan terör örgütü üyeleri çıktı.Araçta kontrollü patlama yapılırken, 1’i yaralı olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı.

İstanbuldaki AVMde bulunan şüpheli araçta 4 DEAŞ üyesi yakalandı

28 Ekim 2017 17:06
İstanbul'daki AVM'de bulunan şüpheli araçta 4 DEAŞ üyesi yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Bayrampaşa'daki AVM'de bulunan ve DEAŞ üyesi 4 teröristin yakalandığı otomobilde yapılan incelemelerde, araçta el yapımı ve parça tesirli uzaktan kumandalı güçlü bir bomba olduğunu tespit edildi.

Teröristlerin asıl hedefinin İstanbul’da yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri olduğu öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ’lı teröristleri takibe almış, Bayrampaşa’daki bir AVM’nin otoparkına bıraktıkları sırada 4 teröristi yakalamıştı. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ’lı teröristlerin otoparka soktukları beyaz otomobil çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden tahliye etti. Otomobilde bomba düzeneği olduğundan şüphelenen polis, alışveriş merkezine Bomba İmha ekibi istedi. Olay yerine ulaşan uzmanları, şüpheli aracı kontrollü olarak fünye ile 2 kez patlattı. Bomba Uzmanı ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri fünye ile patlatılan otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, radikal terör örgütü üyelerinin park ederek bıraktığı otomobilde el yapımı, parça tesirli ve uzaktan kumandalı güçlü bir bomba düzeneği tespit etti.

Teröristlerin asıl hedefinin 29 Ekim kutlamaları olduğu ortaya çıktı 

Polis ekiplerinin çalışmaları sayesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü üyelerinin Bayrampaşa’da etkisiz hale getirilmesi olası bir faciayı önledi. Bayrampaşa’da gözaltına alınan 1’i yaralı 4 teröristin asıl hedefinin yarın İstanbul Vatan Caddesinde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğu öğrenildi. Etkinliğin yapılacağı Vatan Caddesi'ne yakın olduğu ve güvenli olduğu için AVM’nin otoparkına park ettikleri iddia edildi.

Zanlıların bağlantıları araştırılıyor

İstihbarat Şube ile TEM Şube ekipleri, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ve Esenyurt’ta bulunan iki evde peş peşe meydana gelen yangın ve patlamalar üzerine harekete geçerek, olayla ilgili çalışmalarını genişletmişti. Polis, plakasını belirlediği bir otomobil üzerinden DEAŞ terör örgütü adına eylem planladığı iddia edilen şüphelilere ulaştı. Güvenlik güçleri, dün akşamdan bu yana 2’si kadın toplam 4 örgüt üyesini yakın takibe alırken, söz konusu DEAŞ’lı teröristlerin beyaz renkli binek bir otomobile binmesi üzerine şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Daha önceden aynı örgütün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini hedef alacağı istihbaratını alan terör polisi, şüphelilerin bugün saat 16.30 sıralarında araçlarını Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına park ederek uzaklaşmaya çalıştıklarını tespit etti. Otoparkta operasyon kararı alan polis, dur ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan 1 erkek şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Operasyon kapsamında 2’si kadın toplam 4 DEAŞ’lı yakalanarak gözaltına alınırken, polis araç çevresindeki sivilleri de anında tahliye etti. Ayağından vurulan yaralı DEAŞ’lı ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 3 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Yakalanan terör şüphelilerinin uyruğu hakkında bilgi verilmezken, polis şüphelilerin Türkiye’deki bağlantılarını araştırıyor.
 

Sadık Kahraman
 

 

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