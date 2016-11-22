İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Bayrampaşa'daki iş yeri yangının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Bayrampaşa'daki iş yeri yangının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bayrampaşa'da yangın çıkan plastik fabrikasının bulunduğu sanayi sitesinde dükkanı olan vatandaşlar, yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerine yardım etti.…
Bayrampaşa'da plastik fabrikasında çıkan yangında yaşanan patlamalar, havadan böyle görüntülendi.
Bayrampaşa’da sanayi sitesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevrede bulunan okullar 1 gün tatil edildi.