Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul'daki darbe girişiminin ilk davası bugün Silivri’de başlıyor

İstanbul'daki darbe girişiminin ilk davası bugün Silivri’de başlıyor

15 Temmuz Darbe girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatlarına uymayarak FETÖ adına hareket ettikleri iddiasıyla haklarından dava açılan 29 polisin yargılanmasına bugün başlanıyor.

İstanbuldaki darbe girişiminin ilk davası bugün Silivride başlıyor

27 Aralık 2016 08:48

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “herkes görev yerine geçsin, kalkışmaya karşı dirensin” şeklindeki talimatlarına uymadıkları ve silahlı kalkışmanın yaşandığı gece FETÖ adına hizmet ettikleri iddia edilen 29 polis bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Darbe girişimine ilişkin açılan diğer davaların da görüleceği Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonu çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Cezaevine gelen araçların geçişini kontrollü olarak izin verilirken, 20 ulusal ve 5 yabancı medya kuruluşundan 1’er gazetecinin duruşmayı salonda takip edebileceği öğrenildi. Duruşma salonuna giremeyen diğer gazetecilerin, basın odasına kurulan ekrandan duruşmayı takip edebilecekleri kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından 24'ü tutuklu, 1'i firari toplam 29 sanık polis hakkında iddianame düzenlenmiş, Başsavcılıkça onaylanan 68 sayfalık iddianame İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 27 Aralık 2016 tarihinde Silivri'de görülmesine karar vermişti.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, 21 polisin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, diğer 8 polisin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. 

Başak Akbulut - Mehmet Başa - Murat Ergin
İSTANBUL 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç