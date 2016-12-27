Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “herkes görev yerine geçsin, kalkışmaya karşı dirensin” şeklindeki talimatlarına uymadıkları ve silahlı kalkışmanın yaşandığı gece FETÖ adına hizmet ettikleri iddia edilen 29 polis bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Darbe girişimine ilişkin açılan diğer davaların da görüleceği Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonu çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Cezaevine gelen araçların geçişini kontrollü olarak izin verilirken, 20 ulusal ve 5 yabancı medya kuruluşundan 1’er gazetecinin duruşmayı salonda takip edebileceği öğrenildi. Duruşma salonuna giremeyen diğer gazetecilerin, basın odasına kurulan ekrandan duruşmayı takip edebilecekleri kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından 24'ü tutuklu, 1'i firari toplam 29 sanık polis hakkında iddianame düzenlenmiş, Başsavcılıkça onaylanan 68 sayfalık iddianame İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 27 Aralık 2016 tarihinde Silivri'de görülmesine karar vermişti.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, 21 polisin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, diğer 8 polisin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Başak Akbulut - Mehmet Başa - Murat Ergin

İSTANBUL