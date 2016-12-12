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İstanbul'daki konsoloslardan hain terör saldırısına tepki

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve İstanbul'da görevli yabancı ülkelerin konsolosları, Beşiktaş'taki hain terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bıraktı.

İstanbuldaki konsoloslardan hain terör saldırısına tepki

12 Aralık 2016 12:40

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve başta İspanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti olmak üzere çok sayıda ülkenin İstanbul başkonsoloslarıyla birlikte teröre tepki için Dolmabahçe Meydanı'nda toplandı. Ellerinde karanfillerle Dolmabahçe Meydanı'nda toplanan Başkan Hazinedar ve konsoloslar ardından patlamanın yaşandığı "Şehitler Tepesi" ne yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Charlie Hebdo'da ben de sayın başbakanımızla beraber yürümüş biri olarak söylüyorum. Dünyanın özgürlükçü değerlerine, insani değerlerine, inançlara saygıya hep beraber sahip çıkmamız lazım. Dünyanın bütün ülkelerinin birlikte karşılık vermesi lazım. Charli Hebdo'da dünya liderleri yürüyorsa , aynı şekilde Türkiye'de, dünyada terörden en fazla zarar gören konumda olan ülkemizde bütün milletler, bütün ülkelerin yöneticileri aynı duyarlılığı göstermeleri gerekiyor. 10 Aralık şehitlerimiz, başta emniyet mensubu şehitlerimi, sivil şehitlerimizi anmak üzere, terörü kınamak üzere birlikteyiz" dedi. Açıklamanın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ve konsoloslar patlamanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. 

Doğan Can Cesur - Hüseyin Coşkun - Murat Ergin

Etiketler: İstanbul, konsoloslar


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