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İstanbul’daki ormanlık alanda operasyon

İstanbul'da Özel Harekat Polisleri, Aydos ve Sultangazi Kent Ormanları'nda helikopter destekli arazi taraması yaptı.

İstanbuldaki ormanlık alanda operasyon

16 Kasım 2016 11:25
İstanbul’daki ormanlık alanda operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Özel Harekat Şube ekipleri uygulamalar için sabah erken saatlerde harekete geçti. Sultangazi Kent Ormanı ve Kartal Aydos Ormanı'na giden ekipler, geniş çaplı arazi taraması yaptı. Uygulamaya çok sayıda özel harekat polisi katılırken, havadan da polis helikopteri destek verdi. Uzun süre Aydos Ormanı'nda uygulama yapan ekipler, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı. Uygulama sırasında gazetecilerin de ormanlık alana girişine izin verilmedi. Uygulamanın ardından ekipler ormanlık alandan ayrıldı.

Cenk İşver - Mustafa Esen

Etiketler: Kartal, operasyon


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