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İstanbul'daki patlama sonrası incelemeler sürüyor

İstanbul Yenibosna 75'inci Yıl Polis Merkezi yakınlarında meydana gelen patlama sonrası polis ekipleri çevrede park halinde bulunan motosikletlerde inceleme yaptı. Polis merkezi 4 yıl önce de saldırıya uğramıştı.

İstanbuldaki patlama sonrası incelemeler sürüyor

06 Ekim 2016 17:23
İstanbul'daki patlama sonrası incelemeler sürüyor - Tıkla İzle

Bahçelievler Yenibosna Fatih Caddesi üzerinde, 75'inci Yıl Polis Merkezi yakınında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda araç hurdaya dönerken, polis ekipleri çevrede park halinde bulunan motosikletlerde inceleme yaptı. Öte yandan polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan ikisinin isminin Fatih Can Yiğit ve Tekin Doğru olduğu öğrenildi.

Polis merkezi 4 yıl önce de saldırıya uğramıştı

Yenibosna'da bulunan 75'inci Yıl Polis Merkezi 2012 yılında da saldırıya uğramıştı. 4 yıl önce meydana gelen saldırıda polis merkezine el bombası atılmış, ardından silahla ateş açılmıştı. Saldırıda iki polis memuru da hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden bir kadın terörist yaralı olarak ele geçirilmişti. 


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