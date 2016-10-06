Bahçelievler Yenibosna Fatih Caddesi üzerinde, 75'inci Yıl Polis Merkezi yakınında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda araç hurdaya dönerken, polis ekipleri çevrede park halinde bulunan motosikletlerde inceleme yaptı. Öte yandan polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan ikisinin isminin Fatih Can Yiğit ve Tekin Doğru olduğu öğrenildi.

Polis merkezi 4 yıl önce de saldırıya uğramıştı

Yenibosna'da bulunan 75'inci Yıl Polis Merkezi 2012 yılında da saldırıya uğramıştı. 4 yıl önce meydana gelen saldırıda polis merkezine el bombası atılmış, ardından silahla ateş açılmıştı. Saldırıda iki polis memuru da hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden bir kadın terörist yaralı olarak ele geçirilmişti.