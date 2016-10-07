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İstanbul'daki patlamanın şüphelilerine halkın tepkisi ağır oldu

Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında yaşanan bombalı terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan bombacı ve 2 şüpheli Aksaray'da yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolüne hastaneye getirildiğinde halkın büyük tepkisiyle karşılaştı.

İstanbuldaki patlamanın şüphelilerine halkın tepkisi ağır oldu

07 Ekim 2016 07:40
İstanbul'daki patlamanın şüphelilerine halkın tepkisi ağır oldu - Tıkla İzle

İstanbul'da yaşanan saldırının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri bombayı bırakan şüphelinin eşgalini belirleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Teknik takip sonucunda bombacının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 3 şüpheli, 34 VJ 4277 sahte plakalı araç ile Ankara-Aksaray karayolunda Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yakalandı. Yakalanan araçta yapılan aramada şüphelilere ait 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ve isimleri Felek Gün, Ekrem Gün ve Serdar Gün olduğu öğrenilen şüphelilere halkın tepkisi ağır oldu. Şüphelilere saldıran vatandaşları polis ekipleri zorlukla sakinleştirdi. Şüpheliler hastanedeki kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından şüphelilerin İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi. 

Yasin Can

Etiketler: İstanbul, patlama, tepki


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