İstanbul'da yaşanan saldırının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri bombayı bırakan şüphelinin eşgalini belirleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Teknik takip sonucunda bombacının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 3 şüpheli, 34 VJ 4277 sahte plakalı araç ile Ankara-Aksaray karayolunda Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yakalandı. Yakalanan araçta yapılan aramada şüphelilere ait 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ve isimleri Felek Gün, Ekrem Gün ve Serdar Gün olduğu öğrenilen şüphelilere halkın tepkisi ağır oldu. Şüphelilere saldıran vatandaşları polis ekipleri zorlukla sakinleştirdi. Şüpheliler hastanedeki kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından şüphelilerin İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Yasin Can