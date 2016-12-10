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İstanbul'daki patlamaya yayın yasağı

İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili yayın yasağı getirildi.

İstanbuldaki patlamaya yayın yasağı
İstanbul'da patlama! Olay yerinden dehşet görüntüler... - Foto Galeri

10 Aralık 2016 23:13
Beşiktaş'ta patlama - Tıkla İzle

Rayda Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), İstanbul’da Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Radyo Televizyon Üst Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, “Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıları anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun'da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede, yayın yasağı patlamaya ilişkin, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir” denildi.  

Etiketler: beşiktaş, İstanbul, patlama, yayın yasağı


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