Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nasser toprağa verildi

İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nasser toprağa verildi

İstanbul’da bulunan gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser, Tira’da düzenlenen törende toprağa verildi.

İstanbuldaki saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nasser toprağa verildi

03 Ocak 2017 18:23

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Layan Nasser’in cenaze töreni bugün Tira’da düzenlendi. Nasser’ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Gözyaşları içinde genç kadını uğurlayan vatandaşlar, Nasser’in fotoğraflarını taşıdı.

Tira Belediye Başkanı Mamoun Abd El Hai, Nasser’in anısına kentte yas ilan edildiğini bildirerek, banka ve belediye binalarının kapalı olacağını ifade etti. El Hai, “Çalışmaya, ilerlemeye ve eğitim görmeye dair hayalleri vardı. Ancak, ne yazık ki terör bu hayallerini söndürdü, hayatını sonlandırdı” ifadelerini kullandı.

Nasser’in babası Zaher Nasser, “Kızımın İstanbul seyahatine dair içimde kötü bir his vardı. Çok endişeliydim. Gitmemesini söyledim ama arkadaşlarıyla gitmek için ısrar etti” dedi. 

Etiketler: 18 yaşındaki Layan Nasser, cenaze, İstanbul, reina, Tira


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç