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İstanbul'daki saldırıda ölen Mesut Gürbüz'ün köyünde üzüntü hakim

Almanya'dan tatile geldiği İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında yer alan Mesut Gürbüz'ün memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde üzüntü yaşanıyor.

İstanbuldaki saldırıda ölen Mesut Gürbüzün köyünde üzüntü hakim

02 Ocak 2017 17:16

Almanya'dan yılbaşı tatilini geçirmek için 1 gün önce İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Mesut Gürbüz, Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetti. Gürbüz'ün acı haberini alan Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde yaşayan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin ardından Gürbüz'ün evine Türk bayrakları asıldı. 4 üvey kardeşi olan Gürbüz'ün bekar olduğu öğrenildi.

Mesut Gürbüz'ün üvey ağabeyi Murat Gürbüz, olaydan üzüntü duyduklarını söyledi. Yenge Herdem Gürbüz ise Mesut'un Almanya doğumlu olduğunu ve en son 2 yıl önce köye ziyarete geldiğini ifade etti. Üzgün olduklarını aktaran Herdem Gürbüz, "İstanbul'a tatil için ablasının yanına gelmiş. Sonra da bu olay yaşandı. Üzüldük. Genç yaşta ölüm haberini aldık. Acı bir olay" diye konuştu.
Cenazesi akşam saatlerinde Gemerek ilçesine getirilecek olan Mesut Gürbüz'ün, yarın Eğerci köyünde öğle vakti toprağa verileceği bildirildi.

Erhan Aksoy

Etiketler: Mesut Gürbüz, Sivas


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