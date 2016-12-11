İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Vodafon Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, “Soruşturma olayın tüm fail ve bağlantılarının ortaya çıkarılabilmesi yönünde genişletilerek sürdürülmektedir. Bununla birlikte terör saldırısıyla ilgili basın yayın yoluyla ya da sosyal medya platformlarında terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden, terörü meşru gösteren, terörle mücadele edenleri hedef gösteren haber yorum ve paylaşımlar takip edilmekte olup bu konuda yürütülen soruşturma kapsamında olup şuana kadar 13 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bir kısım şüphelilerin yakalanması çalışmalarına ise devam edilmektedir” denildi.